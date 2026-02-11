クリスタル製のトロフィーをスポニチの小菅洋人社長から受け取り、うれしそうに見つめた、の林裕太（25）。「素敵な賞をありがとうございます。本当にうれしく思っています。今日はこの格好良いトロフィーを抱きしめて寝たい」と相好を崩した。受賞が発表されて以降、この日会場に訪れていた両親をはじめ地元の友人から多くの祝福を受けた。加えて「同世代の役者から“凄く刺激になる。俺たちも頑張らなきゃ”と言ってもらえた