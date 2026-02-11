京都10R・大和Sは、関東馬ポッドベイダー（牡4＝上原佑、父リオンディーズ）が道中5番手からゴール前、先に抜け出したエートラックスとの叩き合いを首差制した。通算5勝目でオープン特別は4勝目。荻野極は「（栗東）滞在で感触をつかめて、体もしっかりつくれていました。すくすく育って、このまま順調にいってくれれば」と今後に期待した。