京都5R・新馬戦（芝1600メートル）は、外枠15番からサッと好位に取りついた1番人気エレガンスアスク（牝＝田中克、父ポエティックフレア）が3馬身差の快勝。直線は外から力強く脚を伸ばした。川田は「返し馬の雰囲気が良かったので、その通りの走りができました」と勝利をかみしめる。田中克師は「ジョッキーが上手にエスコートしてくれて、上手に走ってくれました」と人馬を称えた。