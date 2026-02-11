◇25年毎日映画コンクール表彰式「国宝」の演出で監督賞を射止めた李相日監督（52）は「80年という歴史ある賞」と、渡されたトロフィーの重みをしみじみかみしめた。歌舞伎の世界を舞台に「血筋か才能か」を巡って繰り広げられる人間ドラマ。自身の監督賞を含め、脚本、撮影、美術、音楽、録音とスタッフ6部門を毎日映コン史上初めて完全制覇。主演俳優賞の吉沢亮も加えると7冠となり、25年を代表する一本となった。李監督