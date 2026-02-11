【オフショットPHOTOひと息】中川には欠かせない「ナイトルーティン」がある。練習後、宿舎の部屋で糖類ゼロのチョコレートを食べること。「練習後の一つの楽しみでもありますし。糖類が入っていないのはこだわりです」と明かした。入浴にもこだわりがある。何種類かの入浴剤を使い分け、自分用に作った「布袋寅泰プレイリスト」を流しながら浴槽に漬かる。「布袋さんの曲は欠かせない。好きなんですよね」と笑顔を見せた。9