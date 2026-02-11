阪神・森下翔太外野手（25）が10日、3月に控える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を果たし、侍ジャパンの井端監督へ恩を返すことを誓った。監督就任の23年秋以降、ほぼ全ての代表戦へ招集してくれた指揮官と頂点を目指す25歳は、広島・小園と並び、今大会の日の丸野手最年少。中大の2学年先輩であるDeNA・牧との共闘も期すフレッシュな若武者が、持ち前の勝負強さで世界を驚かせる。井端監督への恩返し