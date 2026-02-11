阪神担当記者がライバル球団のキャンプ地を偵察する「虎番潜入」。今年の第1回は松本航亮記者が10日の中日・北谷キャンプに乗り込んだ。ターゲットは新助っ人のミゲル・サノー内野手（32）。メジャー通算164発男は、フリー打撃で「不気味な右打ち」を続けていた。普段の取材現場・宜野座から約40キロ離れた北谷までレンタカーを走らせた。メジャー通算164本塁打の大砲サノーの打棒をチェックするためだ。記者がこの「潜入」企