伊原が、阪神OBの鳥谷敬氏に2年目の飛躍を誓った。「（2年目の）ジンクスにとらわれない。昨年の成績を毎年超えていくことが一番」。昨季は28試合に登板して5勝7敗、防御率2・29。さらなる高みを目指す。目標は「鉄人」の異名を取り、40歳まで現役を続けた鳥谷氏のような息の長い活躍。「一番はケガをしないこと。体の強さが活躍につながる」と話した。キャンプ休日のこの日は、鳥谷氏とともに沖縄県立南部医療センター・こど