◇ミラノ・コルティナ冬季五輪女子1000メートル（2026年2月9日ミラノ・スピードスケートスタジアム）28歳で初出場の山田が7位入賞と健闘した。「もう少し上の順位、タイムを狙っていた」と悔しさを口にする一方で「落ち着いてスタートラインに立つことができた」と満足感を語った。大学時代に亡くなった元スケート選手の父に思いをはせ「お父さんが特等席にいてどこからでも見られると考えると、緊張は消えた」と笑顔で