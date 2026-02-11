混合団体2回目の飛躍で着地を決める丸山希＝プレダッツォ（共同）10日のノルディックスキー・ジャンプ混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）で、丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）の日本は合計1034.0点で銅メダルを獲得した。初めて実施された前回の北京大会は、高梨がスーツの規定違反で失格となり4位だった。兄ドメン、妹ニカのプレブツきょうだいらが出場したスロベニア