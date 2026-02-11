俳優の米倉涼子（５０）が１０日、都内で開かれたＰｒｉｍｅＯｒｉｇｉｎａｌ映画「エンジェルフライトＴＨＥＭＯＶＩＥ」（プライム・ビデオで１３日配信開始）の完成披露試写会に出席した。麻薬取締法違反などの容疑で東京地検に書類送検され、１月３０日付で不起訴処分となった米倉にとって、騒動後初の公の場。大勢の報道陣が集結する中、イベントは厳戒態勢で開催された。昨年８月のファンクラブイベントを最後に表舞