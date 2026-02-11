もうすぐバレンタイン。感謝や好意を形にする、楽しいイベントですが、最近は友チョコや自分用へのご褒美チョコなど、いろいろな形で親しまれるようになりました。その一方で、「誰に」「どこまで」「どんな気持ちで」贈るのかによって、人間関係の微妙なズレや心に引っ掛かりを残すこともあるようです。エピソード1：「うちの会社は、バレンタインはやらないって言ったよね？」入社した女性社員が勝手にチョコ配り30代のホナミ（