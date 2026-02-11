阪神に新加入した伏見寅威捕手（３５）とデイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏（４３）の「捕手対談」が実現した。経験豊富なベテランは、新たなチームメートとの関係性なども明かした。狩野恵輔氏（以下、狩野）「阪神でアドバイスをもらう選手はいる？」伏見寅威（以下、伏見）「戦い方とかシーズンの話をするのは坂本誠志郎ですね。同じポジションではあるんですけど、あんまりギスギスした関係ではなくて。もちろんライバ