「日本ハム春季キャンプ」（１０日、名護）日本ハムに臨時コーチとして招かれた元中日の山崎武司氏（５７）が１０日、１軍のキャンプに合流した。野手陣に熱血打撃指導を行い、野村佑希内野手（２５）と万波中正外野手（２５）には猛ゲキを飛ばした。もどかしくて仕方なかった。初日の指導を終えた山崎氏は、野村の名前を真っ先に挙げた。「あの力を持っていて、なぜその成績なんだと。もっとおまえできるだろと」。伸び悩む