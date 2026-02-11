“高市旋風”が巻き起こった今回の衆議院選挙。自民党が「歴史的な大勝」をおさめた一方で、自民党と連立を組む日本維新の会は目標の３８議席に届かず伸び悩む結果に。維新は今後、政権内でどう存在意義を示していくのか？また大阪都構想の行方は？MBS山中真アナウンサーが日本維新の会・吉村洋文代表に根掘り葉掘り聞きました。圧勝の与党として…維新は何を実現していく？―――維新が強くアクセルを踏んでいきたいとしてい