「巨人春季キャンプ」（１０日、宮崎）巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１０日、２年ぶりに古巣のキャンプ地を訪れ臨時コーチを務めた。以下、松井氏の主な一問一答。（テレビインタビューで）−首脳陣、選手たちと会った時、どんな感情が浮かんできたか。「ただ自分の立場としてはね、ただもうね、今年のチームを応援したいっていうね、それだけで来ていますので。軽いあいさつをし