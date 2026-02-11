「巨人春季キャンプ」（１０日、宮崎）巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１０日、２年ぶりに古巣のキャンプ地を訪れ臨時コーチを務めた。同じ高卒ドラフト１位で今季のブレークが期待される２年目の石塚裕惺内野手（１９）を筆頭に教えを請う選手らに愛情あふれる姿勢で、ゴジラ流のアドバイスを送り、Ｖ奪還を目指すチームを後押しした。２年ぶりに訪問した宮崎で松井氏がジャイアンツ愛