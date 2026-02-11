「巨人春季キャンプ」（１０日、宮崎）巨人・丸佳浩外野手（３６）が“ゴジラ塾”でヒントを得た。全体練習後の特打では臨時コーチを務めた松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝に積極的に質問。「あんまり分からない感覚を聞くことができた。できるできないは別にして、やってみる価値はある」と手がかりを手にした。打撃練習の中盤には質問タイムの“おかわり”も。「いったん自分の中で、今日お話し