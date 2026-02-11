◇ミラノ・コルティナ冬季五輪女子1000メートル（2026年2月9日ミラノ・スピードスケートスタジアム）初出場の吉田が本命の500メートルを前に経験を積んだ。五輪初レースは終盤に失速し16位。「自分の滑りをするのがどれだけ難しいかを感じた。五輪は出てみなければ分からない難しさが凄くある」と振り返った。15日の500メートルでは表彰台も狙える位置にいるが、大舞台への適応が急務。「皆さん、ここでしっかり上げてき