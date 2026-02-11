俳優の畑芽育（２３）と志田未来（３２）がＡＢＣテレビ／テレビ朝日系ドラマ「エラー」（４月１２日スタート。日曜、後１０・１５）にＷ主演することが１０日、分かった。畑は地上波ゴールデン・プライム帯ドラマに初主演。志田は民放４局の連ドラに連続出演となる。中田ユメ（畑）は命を絶とうとする女性を助けたつもりが、女性はビルから転落死。最後の一押しをしたのではと罪悪感に押しつぶされそうになっていたある日、女