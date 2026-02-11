◇ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子1000メートル（2026年2月9日ミラノ・スピードスケートスタジアム）女子1000メートルが行われ、2連覇を狙った高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分13秒95で銅メダルだった。今大会の初レースで夏冬通じ、自身が持つ日本女子最多メダル数を「8」に伸ばした。収穫と課題を手にし、500メートル、団体追い抜き、本命の1500メートルと残る3種目で巻き返しを図る。山田梨央（28