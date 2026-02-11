俳優の石原良純（64）が10日、テレビ朝日系「火曜の良純孝太郎」（火曜後7・00）に出演し、歌手の松田聖子（63）との思い出を語った。この日はお笑いタレントの宮川大輔とともに東京・自由が丘を散策。とある店舗の前に来ると、そこはかつて松田のタレントショップ「フローレスセイコ」があった場所を紹介された。良純は「俺は1回、聖子ちゃんとみんなでカラオケ大会になったんだよ。石原裕次郎邸で」と、叔父の俳優・石原