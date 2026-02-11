新日本プロレスのミスターこと永田裕志（５７）が、６２歳で亡くなった元プロレスラーの安田忠夫さんからの意外すぎる?熱血エール?を明かした。大相撲、総合格闘技でも活躍した安田さんは１０日までに都内の自宅で亡くなっていたことが明らかになり、かつて所属していた新日本プロレスからも発表された。突然の訃報に永田は「本人は『いつ死んでもいい』なんて前からよく言ってたからね…。早いと思うし残念な気持ちはあるけど