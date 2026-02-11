【モデルプレス＝2026/02/11】女優の波瑠と麻生久美子が、4月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜10時〜）でW主演を務めることが決定。2人は2012年公開の映画以来、14年ぶりの共演となる。【写真】波瑠、美デコルテ透けるドレスで登場◆波瑠＆麻生久美子Ｗ主演「月夜行路 ―答えは名作の中に―」本作の主人公は2人。銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、自身もトランス