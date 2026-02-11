トヨタ自動車の豊田章男会長が自動車業界に貢献した人物をたたえるアメリカの「自動車の殿堂」に加わります。 自動車の殿堂は「ドライバーファーストの哲学で世界の自動車業界のリーダーシップを再定義し、現代のモビリティに情熱、パフォーマンス、目的を取り戻した」と豊田会長を評価しています。 トヨタによりますと、創業家の豊田家での殿堂入りは英二氏、章一郎氏、喜一郎氏に続き