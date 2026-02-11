NY金先物4月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5031.00（-48.40-0.95%） 金４月限は反落。先月からの調整安局面が継続するなか、戻りが売られた。春節の大型連休を控えて積極性は限定されており、以前のような荒々しい値幅ではなくなっている。１１日に１月の米雇用統計、１３日に１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されていることも動意を限定した。 MINKABU PRESS