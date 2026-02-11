現役最多の通算２６６勝しているジャスティン・バーランダー投手（４２）が１０日（日本時間１１日）、２０１７年以来９年ぶりにタイガースに復帰したと、米各メディアが伝えた。ＵＳＡトゥデーのボブ・ナイチンゲール記者によると、年俸１３００万ドル（２０億円）ながら、そのうち１１００万ドルは繰り延べで、２０３０年から支払われる予定だという。バーランダーは昨季ジャイアンツで４勝１１敗に終わったものの防御率は３