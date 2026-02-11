◇ミラノ・コルティナ五輪ジャンプ男子個人ノーマルヒル（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）男子個人ノーマルヒルは10日、プレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS107メートル）で行われ、2連覇を狙った小林陵侑（29＝チームROY）は8位だった。小林陵はノーマルヒルで8位に終わり、連覇はならなかった。「調子のいい人が上位にいる。自分の勢いが足りなかった部分がある」。静かな口調ながら、表情には