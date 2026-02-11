©️ABCテレビ 畑芽育＆志田未来がW主演を務める『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット4月クール日10ドラマ（毎週日曜よる10時15分～枠））の放送が決定した。とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語だ。本来なら心を通わせるはずのない二人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過