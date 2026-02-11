2026年4月クールの日10ドラマ（毎週日曜よる10時15分〜）で、畑芽育＆志田未来がW主演を務める『エラー』の放送が決定した。今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマだ。ともに芸歴20年