◇ミラノ・コルティナ五輪ジャンプ男子個人ノーマルヒル（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）2大会連続出場の中村は15位だった。103.5メートル、104メートルと2回とも高水準の飛距離をマークも、着地が乱れて飛型点を落とす結果に。それでも「ジャンプ自体はいい内容。（空中では）技術的にミスもなかったし、後半もいいイメージでいけた」と納得の表情だった。スキーの不具合で本番直前の試技は飛べなかった