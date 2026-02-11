◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）日本が混合団体で初のメダルを獲得した。丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）のオーダーで臨み、団体種目では14年ソチ大会男子の銅以来のメダルとなった。丸山は「勢いづけることはできなかったですけど、チームに