◇ミラノ・コルティナ五輪ジャンプ男子個人ノーマルヒル（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）男子個人ノーマルヒルは10日、プレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS107メートル）で行われ、初出場の二階堂蓮（24＝日本ビール）が101メートル、106・5メートルの合計266・0点で銅メダルを獲得した。グレゴア・デシュワンデン（34＝スイス）と同点の3位で1980年レークプラシッド大会70メートル級の八木弘和と