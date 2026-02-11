歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が10日、都内で市川團子（22）、尾上左近（20）とトークイベント「第46回歌舞伎家話」に出演した。プライベートでは食事に行く仲という3人が、公の場で並んでトークイベントに登壇するのは初めて。染五郎は「同世代の3人でいろいろやっていきたい。3人が生み出すもの、3人がひとつの所に向かう様子を何十年も見ていただきたい。ある意味今日がスタートです！」と呼びかけていた。ステージでは