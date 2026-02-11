女優の波瑠（34）が4月スタートの日本テレビドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（水曜後10・00）に麻生久美子（47）とともにダブル主演する。昨年12月に俳優の高杉真宙（29）との結婚後、初の主演作で文学オタクで鋭い分析・推理力を持ちトランスジェンダーの、銀座にあるバーのママに扮する。本格的な共演が14年ぶりの麻生演じる、家庭に居場所がない主婦とバディとなり、旅先での事件を解決していく。原作は人気ミス