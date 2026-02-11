2月8日の阪神―日本ハム練習試合。日本ハム先発は達、阪神の「1番・一塁」には前川が入った。この2人は同じ03年生まれで、達が天理のエース、前川は智弁学園の主軸だった。プロではこれが初対戦。奈良県の高校球児だった記者はこのマッチアップを、バックネット裏から楽しみにしていた。しかし、対決は1分足らずで決着した。3球三振だった。「球、えぐかったっすね。3球三振、何も言い訳ないです」後日、前川にこの対決につ