女優の畑芽育（23）と志田未来（32）がテレビ朝日系ドラマ「エラー」（4月12日スタート、日曜後10・15）にダブル主演する。ともに芸歴20年以上の“ベテラン”女優同士が、本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情のはざまで揺れ動く姿を繊細に演じていく。畑は地上波ゴールデン・プライム帯で初、志田は放送中のTBS「未来のムスコ」（火曜後10・00）に続き2クール連続で主演となる。NHKドラマ「3000万」（2024年）などで