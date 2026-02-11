ボートレース若松開設73周年記念G1「全日本覇者決定戦」は15日に開幕する。今年の周年は例年以上に豪華なメンバーが集まった。若松と言えば白井英治（49＝山口）の名前が浮かぶ。そう言えば地元選手に怒られる？でも、そう言いたくもなる。若松ではSG2V。初制覇だった2014年メモリアル、そして昨年もメモリアルを制した。「地元みたいな声援をもらえるし、結果もそう。若松にはそういう何かがあるんでしょうね」言葉では説