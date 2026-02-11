【世界の星】ステファニア・コンスタンティニ（２６）、アモス・モサネル（３０）イタリア・カーリング混合ダブルス地元開催の五輪は、大半の選手にとって一生に一度の晴れ舞台だ。初戦の５日、１次リーグの韓国戦に、大勢の地元ファンや子どもたちが駆けつけ、今大会のために改修された会場の観客席を埋めた。国旗が打ち振られ、「ＩＴＡＬＩＡ」の文字が並び、好ショットに対する称賛も、劣勢における激励も大音量の声援で