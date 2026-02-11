◇ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー女子1次リーグB組日本0―4スウェーデン（2026年2月10日ミラノ・ロー・アリーナ）4大会連続5度目の出場となるアイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」は10日、1次リーグB組最終戦でスウェーデンに0―4で敗れ、2大会連続の決勝トーナメント進出を逃した。初戦でフランスを下して白星発進したが、波に乗れず3連敗。目標に掲げる史上初のメダル獲得はならなかった。