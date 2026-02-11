世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は9日（日本時間10日）、28年のロサンゼルス五輪で各6チームが出場する野球とソフトボールの予選方式を発表した。野球で日本は27年11月のプレミア12でアジア最上位に入ると出場権を獲得することが決まった。同大会では欧州・オセアニアの最上位も1枠を得る。開催国枠で出場する米国を除き、今年3月のWBCではカナダ、中南米を含む米州の上位2チームが出場権を獲得する。最後の1枠は6チームが参