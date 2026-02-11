作家の五木寛之さん（９３）が「中咽頭がんステージ２転移の疑い１か所」の診断を受け、２０２４年秋頃から放射線治療などを受けていたことが明らかになった。１２日発売（一部地域を除く）の自身のエッセー集「大河の一滴最終章」（幻冬舎）で公表する。同著によると、五木さんは医師に「治療をするにしても、仕事優先で受けたい」と意向を伝えたという。治療を受け、現在は経過観察で通院している。連載などの執筆を続け