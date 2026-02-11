俳優・山下智久（40）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。タイの大人気俳優・ブライトことワチラウィット・チワアリー（28）との2ショットを投稿した。ブライトインスタグラムのフォロワー数1737万人の人気俳優で、“タイの顔面国宝”などとも呼ばれている。1月にも一緒に食事をする様子を投稿していたが、この日はブライトが顔を寄せ合った写真と「会えていつも嬉しいよ、兄弟」とメッセージを投稿したもの