混合団体で1回目の飛躍をする（上から）丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮＝プレダッツォ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日の10日、ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で、日本が銅メダルを獲得した。ジャンプ団体での日本の表彰台は2014年ソチ五輪の男子3位以来で4度目。混合団体は男女各2人の4人で争われ、初実施の前回北京五輪では高梨沙羅（29）＝クラレ＝のスーツ規定違反による失格もあって