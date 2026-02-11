1968年発売の「117クーペ」東京石川島造船所（現IHI）が1916年、第1次世界大戦の特需で得た利益を元手に自動車部門を設けたのが商用車大手「いすゞ自動車」の始まりだ。英自動車メーカーと技術提携し、専用工場で生産を開始。同時期に自動車生産を企画した東京瓦斯電気工業、国内自動車メーカーのダット自動車製造と三つの源流が合わさって1937年に前身の東京自動車工業になった。（共同通信＝出井隆裕記者）太平洋戦争後の194