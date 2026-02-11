「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（１０日、宜野湾）ＤｅＮＡは１０日、東克樹投手（３０）が３月２７日のヤクルトとの開幕戦（横浜）で開幕投手を務めることを発表した。自身にとって、３年連続４度目の大役となる。取材に応じた東は「３年連続ということで、引き締まる思い。スタートを切る大事な１試合になるので、チームが勢いをつけられるように責任を全うできたら」と抱負を語った。キャンプ初日の２月１日、相川監督から宿