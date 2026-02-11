1998年長野五輪、ジャンプ団体ラージヒルミラノ・コルティナ五輪で冬季五輪は25回目。1924年の第1回大会から、過去には様々な名場面が生まれてきた。日本のノルディックスキー・ジャンプでは、1998年の長野五輪で団体金メダルを獲得。その裏ではいくつものドラマがあった。原田雅彦の大失敗ジャンプ、そして大逆転での金と、日本全国がテレビ中継に釘付けとなった。1998年は、日本ジャンプ陣が一つのピークを迎えたとも言える