カジュアルなパーカーこそ、大人世代は品の良さを意識した着こなしを目指したいところ。【GU（ジーユー）】から登場しているパーカーは、上質感のある素材や洗練されたシルエットで、大人の装いになじむデザインが魅力。今回は、そんなパーカーをおしゃれに着こなしたスタッフコーデとともにご紹介します。大人カジュアルを今っぽくアップデートしたい人は、ぜひチェ