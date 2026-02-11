女優の波瑠（３４）と麻生久美子（４７）が、４月スタートの日本テレビ系連続ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（水曜・後１０時）にダブル主演することが１０日、分かった。２人はテレビドラマ初共演となる。秋吉理香子氏の小説が原作。文学オタクのバーのママ（波瑠）と、家庭に居場所をなくした主婦（麻生）の異色のバディが、旅先の大阪で殺人事件に巻き込まれる“痛快文学ロードミステリー”だ。波瑠は、昨年１２