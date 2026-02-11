歌舞伎俳優の尾上左近が１０日、東京・有楽町のＩ’ＭＡＳＨＯＷで行われた「歌舞伎家話トークイベント」に市川染五郎、市川團子と出演した。１月２０日に２０歳の誕生日を迎えたばかり。「誕生日当日に染五郎さん、團子さんと食事をして『念願のとりあえず生（ビール）』を言えたので、それだけで２０歳になったかいがあったなと思ってます」と冗談交じりに語った。３人で将来、一緒にやりたい演目など夢を語り合ったとい